Galatasaray’ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Fransız futbolcusu Sacha Boey’den geldi. Müsabakanın 22. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun pası ile ceza sahası içi sağında topu alan Boey, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk sevincini yaşarken, toplamda gol sayısını da 2’ye çıkardı. Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile oynanan mücadelede ağlara havalandırmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.