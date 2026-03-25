Houston’da gerçekleştirilen CERAWeek konferansında konuşan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) CEO’su Mike Sommers, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişi kontrol altına almanın en etkili yolunun Hürmüz Boğazı’nın yeniden tanker geçişine açılması olduğunu söyledi.

ABD ile İran arasındaki savaşın seyrine dair belirsizliğin devam ettiğine dikkat çeken Sommers, bu stratejik geçidin alternatifsiz olduğunu belirterek bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı, çatışmaların başlamasından bu yana kapalı bulunuyor.

Sommers, boğazın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda sadece ABD'de değil, özellikle Avrupa ve Asya piyasalarında fiyat artışlarının süreceğini ifade etti.

API üyesi şirketlerin CEO'larının İran konusunun kesin bir çözüme kavuşturulmasını istediğini belirten Sommers, İran'ın herhangi bir günde fırlatacağı dronlarla boğazı kontrol edebilecek bir konumda bırakılmaması gerektiğini savundu.