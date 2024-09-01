Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Derince ilçesinde birçok nokta sular altında kaldı. Yollar dereye dönerken, iş yerlerini su bastı.

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Derince ilçesi sular altında kaldı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından Derince’de bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Sağanak yağış ile birlikte taşan rögarlar sokakları su altında bıraktı. Bazı dere yatakları da taşarak caddelerden aktı, iş yerleri sular altından kaldı. Su baskınları sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, Derince Belediyesi’ne de tepki gösterdi.

Bölgede akşam saatlerine kadar yağışın etkili olması bekleniyor.