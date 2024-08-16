Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kökenli maymun çiçeği olarak bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Salgının gelişmeleri yakından izlenirken, Bursa'nın komşusu Sakarya'da yabancı uyruklu bir kişinin cildindeki kabarıklardan dolayı maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu iddia, sosyal medyada hızla yayıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Afrika kökenli maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan ettiği bir dönemde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Senegal uyruklu bir kadının vücudundaki lekeler paniğe neden oldu. Kadın, tedbir amaçlı olarak özel bir odaya alındı. Yapılan incelemede, kadının uzun süredir Kelebek Hastalığı (Lupus) taşıdığı öğrenildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, bu durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Çeşitli medya organlarında yer alan ‘Sakarya’da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!’ başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

AVRUPA'DA İLK VAKA

Virüs Avrupa'da ilk kez İsveç'te görüldü. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, "Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" ifadelerine yer verdi.

Maymun çiçeği virüsünün bulaşma riskinin en yüksek olduğu durumlar şunlardır:

Ten teması

Uzun süreli yakın temas ve solunum damlacıkları yoluyla bulaşma (örneğin hapşırma)

Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalarla temas

Yüz yüze konuşma sırasında yakın nefes alışverişi

Hayvanların salyaları, çırmalamaları, ısırmaları veya virüs taşıyan hayvanların etinin tüketilmesi

Maymun çiçeği virüsünün (Mpox) belirtileri hakkında en çok merak edilenler şunlardır: Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmesinin ardından, virüsün en yaygın belirtisi vücutta oluşan kabarcıklardır.

Ateş

Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge ve anüste sivilce veya kabarcık benzeri döküntüler

Halsizlik, baş ve sırt ağrısı

Öksürük, burun tıkanıklığı gibi solunum yolu problemleri

Üşüme ve titreme