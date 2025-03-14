"Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü", 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Tıp Bayramı’nda Anlamlı Açılış

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, müzeye koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar da yer aldı. Etkinlikte, 5. Bölge Bursa Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Özkan Uğur, Genel Sekreter Murat Turan ve bağışlarıyla katkı sunan Gökçen Optik’in sahibi Elif Ahsen Gökçen de hazır bulundu.

Başkan Özdemir: “Müzeler Dinamik Olmalı”

Açılış konuşmasında 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Şadi Özdemir, sağlık çalışanlarının zorlu şartlarına dikkat çekerek, müzelerin yaşayan, dinamik alanlar olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi olarak çalışmaları devam eden Kurtuluş Müzesi*’ni de yakın zamanda hizmete açacaklarını belirtti.

Bir Yılda 20 Bin Ziyaretçi

Müzenin Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil, bir yıl içinde müzeyi 20 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini ve koleksiyonun 11 bin parçaya ulaştığını açıkladı. "Müzeler, sadece koleksiyon sergilenen değil, yaşayan alanlar olmalı" diyen İrgil, düzenlenen etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Optik Eğitimi İçin Yeni Bir Adım

Koleksiyonunu bağışlayan Optisyen Turgut Çakar, bu bölümün optik eğitimi için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Öğrenciler, buraya geldiklerinde optikle ilgili süreçleri yakından inceleme fırsatı bulacak” dedi.

Gelecek Nesillere İlham Olacak

Bağışlarıyla katkı sağlayan Elif Ahsen Gökçen ise müzenin geleceğe önemli bir miras bırakacağını vurgulayarak, koleksiyonun zamanla daha da genişleyeceğine inandığını ifade etti.

Tören sonunda, bölüme katkıda bulunan isimlere plaket takdim edildi. Açılışın ardından konuklar, Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’nü gezerek koleksiyonu inceledi.