Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağı’nda gerçekleşen etkinlikte, kokorecin hazırlanma sürecini uygulamalı olarak anlatan Erdal Aslanboğa, ürünün sarım ve pişirme tekniklerini öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

Kokorecin tarihçesi, lezzet sırları ve sunum detaylarına da değinen Aslanboğa, kendi girişimcilik öyküsünü de paylaşarak öğrencilere ilham verdi.

Kalite, sabır ve tutkunun geleneksel bir sokak lezzetini marka haline getirmedeki rolüne dikkat çeken Aslanboğa, sektörde başarıya ulaşmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Etkinliğe katılan İşletme Müdürü Mehmet Ali Tınas da öğrencilere sektörel tecrübelerini aktararak katkı sundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda öğrenciler hem yapım aşamalarını yerinde gözlemleme hem de ürünleri tatma fırsatı buldu. Lezzet dolu etkinlik, eğitici yönü kadar keyifli anlara da sahne oldu.

Etkinliğin sonunda Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, katkılarından dolayı Erdal Aslanboğa’ya teşekkür ederek kendisine fakülte adına plaket takdim etti.