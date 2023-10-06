Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan şiddet olayı, toplumda büyük endişe yarattı. Bugün saat 14.00 sularında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden hasta veya hasta yakını oldukları tahmin edilen bir grup şahıs, aile sağlığı merkezine saldırdı.

Saldırganlar, sağlık merkezine girerek üzücü bir şekilde 3 doktora saldırdılar. Doktorlara yönelik fiziksel şiddetin yanı sıra, çevreye zarar da veren saldırganlar, vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışıldı ancak şiddet devam etti.

Olayın daha da vahim boyutlara ulaştığı anlarda, saldırganlar bir doktorun boğazını sıkmaya kalkıştılar. Bu dehşet verici anlar sonucunda bir doktor boğulma tehlikesi geçirerek bayıldı, bir diğer doktor da elini kırdı.

Olayın ardından polis ekipleri hızla olay yerine çağrıldı ve güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polisin çalışmaları sonucunda, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.