Etkinliğe yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, kurulan stantlarda; sigara bırakma, kanser taraması ve diyetisyen desteği gibi konularda uzmanlardan bilgi aldı. Tansiyon ve şeker ölçümleri yaptırarak sağlık durumlarını kontrol etme imkanı bulan ziyaretçiler, ölçüm sonuçlarına göre uzmanlar tarafından ilgili sağlık birimlerine yönlendirildi.

Sağlık Sokağı’nda yer alan diğer stantlarda ayrıca organ bağışı, çocuk gelişimi ile ağız ve diş sağlığı gibi önemli alanlarda bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte ayrıca sigarayı bırakan kişilere ise başarı belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe; Vali İlhami Aktaş, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan katıldı.