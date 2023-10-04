Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) çalışanları emsal olacak bir futbol turnuvasına imza attı. LÖSEV’e bağış yapan takım, karşılaştığı rakiplerine de bu sertifikaları vererek, bağış yapmalarını istedi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) sağlık çalışanları futbol turnuvasının ikincisi başladı. Turnuvada yer alan Acil Takımı, örnek bir davranışa imza attı. LÖSEV’e bağış yapan takım, karşılaştığı rakiplerine de bu sertifikayı verip, bağış yapmalarını istedi. 2 buçuk ay sürecek olan ve yaklaşık 90 karşılaşma gerçekleşmesi beklenen turnuvada LÖSEV’e büyük miktarda bağış yapılması hedefleniyor. Akımı başlatan FC ACİL takımı, sahaya da LÖSEV logolu formayla çıktı.

Takımın kaptanı ve SEAH Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Sacit Akdeniz, "Turnuvamızın ilki geçen sene gerçekleştirildi. Olumlu geri dönüşler aldık. Gerek İl Sağlık Müdürümüz, gerek başhekimimiz bu konuda bize çok destek oldular. Biz o yüzden hastanedeki personellerimizin birbiriyle kaynaşması için turnuvanın ikincisini düzenlemeyi kararlaştırdık. Biz Acil Takımı olarak karar aldık ve öncülük yapmak istedik. Takım olarak kendi aramızda bir para toplayıp bu parayı LÖSEV’e bağış yaptık. Bağışın sertifikasını takım arkadaşlarımız ile beraber rakip takım arkadaşlarımıza teslim ettik. Dileğimiz diğer rakip takımların da bu şekilde bağışı sürdürmesi ve önemli bir gelir elde edilmesi. Bu tür kurumlar arasında turnuvalar ülkemizin çoğu yerinde yapılıyor. Temennimiz ülkemize örnek olacak bir uygulama olması ve diğer turnuvalarda da bu şekilde bağışlar yapılması" dedi.

"Futbol oynamak isteyen çocuklara en azından destek olmak istedik"

Yatıkları bağışın, turnuvada yer alan diğer takımlara örnek olmasını isteyen Akdeniz, "Amacımız bu işin büyüyerek devam etmesi. Bu turnuva 2 buçuk ay sürecek. Final karşılaşması ile beraber yaklaşık 45 maç oynanacak. Bizim amacımız 45 maçın hepsinde iki takımın birbirine bu şekilde bağışlar yaparak sertifikalarını teslim etmesi. LÖSEV’in tedavisi biraz masraflı. Aileler dışarıdan destek almadıkları sürece çoğu zaman çocuklarını tedavi ettirmekte zorlanabiliyorlar. Belki LÖSEV’li çocuklarımızın da en büyük hayalleri futbol oynayabilmek. Futbol oynamak isteyen çocuklara en azından destek olmak istedik" diye konuştu.

"Bu tarz turnuvalar sayesinde sosyal yönümüzü daha da geliştirebiliyoruz"

SEAH Başhekim Yardımcısı Kayhan Özdemir ise "İlkini geçen sene düzenlediğimiz Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi futbol turnuvamızın bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Aslında baktığımızda covid pandemisi ve daha önce sağlık çalışanlarının geçtiği zorlu süreçlerde sosyalleşmenin, personeller arası iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Sağlık bildiğimiz gibi ekip işi, bir ekip tarafından verilen bir hizmet. Dolayısıyla ekip içerisindeki iletişimi artırmak, çalışanların motivasyonunu artırmak, hatta iş barışını artırmak adına bu tarz turnuvaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz turnuvalar sayesinde sosyal yönümüzü daha da geliştirebiliyoruz. Personellerimizin arasındaki iletişim boyutunu artırabiliyoruz. Dolayısıyla turnuvamız inşallah güzel geçecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Turnuvamız profesyonele yakın olacak"

Turnuvaya 200 personelin katıldığını ifade eden Özdemir, "13 tane takım başvurdu. Turnuvamız profesyonele yakın olacak. Yarı final ve final maçlarında özellikle video yardımcı hakem de devreye girecek. Turnuvamız daha profesyonel hale gelecek. Her maçta gözetmen ve maç sonlarında en centilmen oyuncu, turnuvanın kalecisi, gol kralı gibi birçok noktada da personellerimize ödüller dağıtacağız. Ayrıca yine Acil Takımı’nın da çok centilmence ve güzel bir davranışa imza attığını belirtmek istiyorum burada. Her maça rakip takım adına LÖSEV’e bağış yaparak çıkacaklar. Çok önemli bir olay olarak görmekteyiz bunu ve diğer takımlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Bu vesileyle birçok takım tarafından bağış toplanabilecek" sözlerine ekledi.