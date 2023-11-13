İŞTE SAĞLIKLI DİYET YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Her insanın zorlandığı ama başarılı sonuç almak istediği zayıflama sürecine diyet denmektedir. Çünkü bu süreçte alışılan beslenmenin dışına çıkılmış oluyor. Özellikle yaz mevsimi gelirken havaların güzelleşmesinin de etkisiyle herkesi bir zayıflama telaşı sarmaktadır. Ancak bu süreçte sabredemeyen pek çok insan olur. Yaptıkları diyeti sürekli bozup bozup tekrar başlayan,,. Bu durum böyle devam eder. Ama böyle olmaması için neler yapılmalı? İşte diyet sürecindeki püf noktalar;

Öncelikle diyete başlamak, alışmak ve bunun devamını getirmek alışılması oldukça zor bir süreçtir. Diyete başlamak için öncelikle program benimsenmeli. Değişim için istekli olduktan sonra artık hazır sayılırsınız. Diyet programını uygularken bunu zorunluluktan çok eğlenceli bir durum olarak görmek gerekmektedir. İstediğiniz görünüme kavuşacağınızı hayal ederek kendinizi motive edebilirsiniz.

Mesela bir gün diyet programına uymadığınızda, yememeniz gereken bir öğün yedikten sonra (pasta,kek,abur cubur yada yağlı yemekler) bu durumu telafi etmek için mutlaka yürüyüşe çıkmalı, bir fiziksel aktivite gerçekleştirmeniz gerekir ki vücudunuzdan bunu atabilin.

Ara öğünler diyetin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü ana öğüne kadar mide boş bırakılırsa bu sefer ana öğünde yemeklere saldırabilir ve programın dışına çıkabilirsiniz. Bu durumun gerçekleşmemesi için mutlaka yemeklerden 1-2 saat önce küçük atıştırmalıklarla midenizde tokluk hissi oluşturabilirsiniz. Böylece sindiriminizde daha sağlıklı olur.

Diyet programına ek olarak egzersiz çok önemli. Çünkü istediğiniz görünüme kavuşmak için bu ikisi bir bütündür. Eğer çok yoğun çalışıyorsanız veya spor yapmaya vaktiniz yoksa küçük aktivitelerle egzersinizi tamamlayabilirsiniz. Örneğin inececeğiniz durağa gelmeden bir iki durak öncesinde inip tempolu yürüyüşle evinize veya işinize gidebilirsiniz. Evde 1-2 saatinizi ayırıp egzersiz videolarından yaralanıp vücudunuzun şekillenmesine ve sağlıklı görünüme kavuşabilirsiniz.

Not : Diyet yaparken 2 lt kadar su tüketmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz hem metabolizmanızı hızlandırır hemde cilt sağlığınız acısından cok önemlidir.