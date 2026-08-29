Bel fıtığının oluşumunda günlük yaşam alışkanlıklarının önemli rol oynadığını belirten Medical Park Tokat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, düzenli egzersiz, ideal kilonun korunması ve doğru duruş alışkanlığının bel sağlığı açısından önem taşıdığını söyledi. Bel fıtığının tamamen önlenemese de riskinin azaltılabileceğini ifade eden Genç, "Düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumak, bel ve karın kaslarını güçlendirmek, doğru duruş alışkanlığı kazanmak ve sigara kullanmamak bel sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ağır yükleri belden eğilerek kaldırmak, uzun süre aynı pozisyonda oturmak, hareketsiz bir yaşam sürmek ve ani, kontrolsüz hareketler yapmak bel fıtığı riskini artırabilir" dedi.

"30-45 dakikada bir ayağa kalkılmalı"

Masa başında çalışan kişilerin uzun süre aynı pozisyonda kalmaması gerektiğini belirten Genç, "Masa başında çalışan kişiler 30-45 dakikada bir ayağa kalkarak birkaç dakika yürümeli ve esneme hareketleri yapmalıdır. Çalışma masası, sandalye ve bilgisayar ekranının ergonomik şekilde düzenlenmesi de bel sağlığının korunmasına katkı sağlar" diye konuştu.

"Uzun süre araç kullanmak bel sağlığını tehdit edebilir"

Uzun süre araç kullananların da belirli aralıklarla mola vermesi gerektiğini dile getiren Genç, sürücülerin kısa yürüyüşler yapmasını ve koltuk desteğini bel boşluğunu destekleyecek şekilde ayarlamasını önerdi. Ağır kaldırmak zorunda olan kişilerin yükü belden eğilerek kaldırmaması gerektiğini ifade eden Genç, "Dizler bükülerek kaldırılmalı, yük vücuda yakın taşınmalı ve ani dönme hareketlerinden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Her bel ağrısı bel fıtığı değil"

Her bel ağrısının bel fıtığı anlamına gelmediğini vurgulayan Genç, kas zorlanmaları, bağ dokusu problemleri, kireçlenme ve duruş bozukluklarının da bel ağrısına neden olabileceğini söyledi. Genç, belden başlayarak kalça, bacak ve ayağa yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kas gücünde azalmanın ise bel fıtığını düşündürebilecek önemli belirtiler arasında yer aldığını belirtti.

"Bazı belirtiler acil değerlendirme gerektiriyor"

Bacakta ilerleyici güç kaybı, ayağı kaldıramama, yürüme güçlüğü, idrar veya dışkı kontrolünde bozulma ve genital bölgede uyuşma gibi belirtilerin vakit kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Genç, şiddetli ve uzun süren bacak ağrılarında da uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını kaydetti.

"Bel fıtığı olan her hasta ameliyat olmak zorunda değil"

Bel fıtığı tanısı konulan her hastanın ameliyat edilmesi gerekmediğine dikkat çeken Genç, hastaların büyük bölümünün ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi. İlaç tedavisi, istirahat, fizik tedavi ve uygun egzersizlerle birçok hastada şikâyetlerin gerileyebildiğini belirten Genç, ilerleyici kas güçsüzlüğü, idrar veya dışkı kontrolünün bozulması ve diğer tedavilere rağmen devam eden ciddi şikâyetlerde cerrahi tedavinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kapalı bel fıtığı ameliyatı

Kapalı veya endoskopik bel fıtığı ameliyatının küçük bir kesi üzerinden gerçekleştirildiğini anlatan Genç, yöntemde özel kamera sistemi ve cerrahi ekipmanların kullanıldığını söyledi. Uygun hastalarda kas dokusuna daha az zarar verilmesinin, ameliyat sonrası ağrının azalmasının ve günlük yaşama daha hızlı dönülmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Kapalı cerrahinin her hasta için uygun olmadığını da vurgulayan Genç, fıtığın bulunduğu bölge ve büyüklüğü, omurgadaki yapısal değişiklikler ile hastanın genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.