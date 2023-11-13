Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet, zeytin, zeytinyağı, mazgal ve kamyon aküsü hırsızlığı olaylarına karışan iki şüpheliyi tespit ederek bir operasyon düzenledi. Soydaşkent bölgesindeki bir depodan gerçekleşen zeytin, zeytinyağı ve motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine yapılan araştırmada, hırsızlık zanlısı olarak belirlenen U.L. (20) isimli şahıs, Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, U.L.'nin izini başarılı bir şekilde sürerek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yapılan sorgulamada, çalınan motosikletin Çakırlı Mahallesinde bulunduğu bilgisi elde edildi. Çalıntı motosiklet, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Aynı gece, Arkaltı Caddesi'nde bulunan mazgallar ile Zeytinciler Çarşısı'nda park halindeki bir tırdan çalınan akü ihbarı üzerine yapılan araştırmada, H.D. (30) isimli diğer hırsızlık şüphelisi tespit edilerek gözaltına alındı. H.D. de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla işlemleri için mahkemeye sevk edildi.

Her iki zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. U.L. ve H.D., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.