Günümüzde sağlığa ve yaşam kalitesine verilen önem giderek artıyor, bu da fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı artırıyor. Çağın getirdiği yeni hastalıklar, kronik rahatsızlıklar ve yaşlanan nüfus nedeniyle, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun olanların iş olanaklarının her geçen gün genişlediği gözlemleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Başkent, bu alandaki istihdam potansiyeline dikkat çekerek, “Hizmet sunumu ve istihdam açısından Türkiye’de çok sayıda fizyoterapi ve rehabilitasyon mezununa ihtiyaç var. Üniversite olarak bu eğitimi veren az sayıdaki vakıf üniversitelerinden biriyiz ve sadece 41 öğrenci kabul ediyoruz. Ek kontenjan döneminde de sınırlı sayıda öğrenci alabileceğiz,” dedi

Başkent, fizyoterapistlerin sağlıklı bireyler için koruyucu programlar oluşturmanın yanı sıra, hastalıklarda hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarını tedavi etmek için planlama ve uygulama sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

“Fizyoterapistlik mesleği, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hızla gelişiyor ve mezunlarımızın iş bulma konusunda bir sıkıntı yaşamayacağına inanıyoruz. Günümüzde sağlıklı yaşam ve hareket kabiliyetini koruma gibi konulara verilen önemin artması, bu alanda uzman kişilere duyulan ihtiyacı da artırıyor,” diye ekledi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunlarının geniş bir yelpazede çalışma fırsatlarına sahip olduğunu vurgulayan Başkent, “Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı gibi birçok farklı alanda kariyer yapma imkânları mevcut. Devlet ve özel hastaneler, tıp merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, termal oteller ve huzurevleri, fizyoterapistler için geniş bir kariyer yelpazesi sunuyor,” dedi.

Başkent, aynı zamanda mezunların akademik kariyer hedefleyebileceklerini de belirterek, “Yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerini sürdürebilirler. Üniversitemizde öğrencilere mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik sistematik bir eğitim veriyoruz. Elektroterapi ve terapatik egzersiz laboratuvarlarımız sayesinde öğrencilerimiz uygulamalı eğitim alıyor ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezi’nde uygulamalarla deneyim kazanıyorlar.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Başkent, “Geleceğin fizyoterapistlerini yetiştirirken, onların hem Türkiye’de hem de dünyada geniş iş olanaklarına sahip olmaları için gereken tüm bilgi ve donanımı kazandırmak bizim için büyük bir gurur kaynağı,” diyerek sözlerini tamamladı.