2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdiğini duyurdu. BTK tarafından yapılan açıklamada, Instagram’ın "katalog suçlar" olarak sınıflandırılan düzenlemelere uymadığı için erişim kısıtlamasına gidildiği belirtildi.

Instagram'a erişim engelinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Gökbakar, paylaşımında "İnstagram sizin postlarınızı sildi. Size haksız yere sansür uyguladı ve siz buna bir tepki vermek istiyorsunuz... Yapabileceginiz en büyük tepki instagram hesaplarinizi kaptmak ve instagram kullanmamak olabilir. Bütün devlet yetkililerinin ve kurumlarının instagram hesaplarını kapatırsın. "Bu devletin hicbir kademesinde daha da instagram kullanmıyoruz" dersiniz. Gecer gidersiniz. Kalkıpda tüm instagramı koca ülkede kapatmaya ne hakkınız var? Birçok insan bu mecradan yaşamını sağlıyor. Tümden kapatmak ne demek?! Bu hukuksuz ve keyfi yönetim bırakılıp acilen instagram açılmalı. #instagramıGeriVer #instagramı açın!" ifadelerini kullandı.