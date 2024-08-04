Ordu Perşembe ilçe merkezine içme suyu sağlayan 6 km’lik ana isale hattının 800 metrelik bölümünde başlatılan yenileme çalışması tamamlandı.ORDU (İGFA) - 1980 yılında yapılan ve 800 metrelik bölümü hafriyat döküm sahasında kalmasından dolayı sık sık arızaların meydana geldiği Perşembe ilçe merkezine içme suyu sağlayan ana isale hattı yenilenerek hizmete sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile içme suyu hattının eskiyen ve kullanım ömrünü yitirmiş kısmını yeniledi. Hattın yeri değiştirilerek yeni bir güzergâha imalatı yapıldı, meydana gelen sorun kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.

İLÇE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN HİLMİ GÜLER’E TEŞEKKÜR

Hizmetten son derece memnun olan ilçe sakinleri de kendilerine modern içme suyu imkânı sağlayan Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek, “Çok güzel bir hizmet. Daha önce içme suyumuzda sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle yaz aylarında kesintiler oluyordu. Şimdi bu sıkıntı ortadan kalmış oldu” şeklinde konuştu.