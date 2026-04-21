Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor’un başarısının şehirde bayram havası estirdiği vurgularken yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarların birlikteliğinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğu belirterek, "Değerli Bursaspor camiası, bu büyük başarı hepimize adeta bayram havası yaşattı. Başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere teknik heyetimizi ve futbolcularımızı gönülden kutluyorum. Burada büyük bir sorumluluk üstlenen taraftarlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sezon başından bu yana hem iç sahada hem deplasmanlarda omuz omuza vererek şehrimizin itici gücü oldular. Özellikle Atatürk Stadı’nı her maçta tıklım tıklım doldurarak oluşturdukları atmosferle sadece Türkiye’de değil, futbolun önde gelen ülkelerinde de Bursaspor’un konuşulmasına vesile oldular.

Milletimiz ve belediyelerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla binlerce hemşehrimizi bir araya getirdik. Türk bayrağı ve Bursaspor bayrakları dağıtarak dört bir yanı yeşil-beyaz renklerle donattık ve takımımıza güçlü bir destek verdik. Bu birlik ve beraberliğin Bursaspor’umuzu başarıdan başarıya taşıyacağına ve hak ettiğimiz Süper Lig’de yeniden yer alacağımıza gönülden inanıyorum.

Bir kez daha yöneticilerimize, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve büyük taraftarımıza teşekkür ediyor; Bursaspor’umuza her daim destek olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

