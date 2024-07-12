Eğitim hayatında 20. yılını dolduran Şahinkaya Eğitim Kurumları, öğrencileri için sunduğu eşsiz ve benzersiz eğitim ekosistemini kampüsleriyle de dünya standartlarının üstüne taşıyor. Üniversite sınavlarında her yıl ulusal çapta başarılar yakalayan; tıp, mühendislik gibi disiplinlerin yanında, en saygın üniversiteleri kazanma oranlarında da Türkiye ortalamalarının üzerinde performans gösteren Şahinkaya Eğitim Kurumları, HexagonAcademy Kampüs yeni kahramanlarıyla yepyeni başarılar yazacak.

Yüksek öğretim öğrencilerine yönelik yurt projesinin ise 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. Eğitim kurumlarının da içinde yer aldığı Seva Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, eğitim grubundaki projelendirilmiş yatırımların sürdürüleceğini, daha da genişletileceğini belirtti.

Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen bir vizyonla 20 yıldır ilham olan Şahinkaya Eğitim Kurumları, ekol dinamiklerine sahip bir kurum kimliği kazandı. ABD ve Avrupa’daki saygın kolej modellerine benzer anlayışla, eğitim ve öğretimi nitelik yönüyle derinleştiren Şahinkaya Eğitim Kurumlarının bu başarısında, branşlarında en iyilerden oluşan öğretmenler, tam ve çok yönlü öğrenmeyi sağlayan programları kadar dünya standartlarındaki kampüslerinin de payı var. Günümüzde tüm Şahinkaya kampüsleri, öğrenci başına düşen yeşil alan, spor ve sosyal alanlar noktasında, dünyanın en iyi kampüsleriyle yarışır konumda. Şahinkaya Eğitim Kurumlarının tüm kampüsleri, mimari aşamadan başlayarak öğrencilerin temel ihtiyaçları, yaş grupları gözetilerek tasarlanıyor. Güvenli ve nitelikli eğitim için her detay ayrıntılı olarak planlanıyor. Nilüfer 19 Mayıs Mahallesi’nde tamamen lise öğrencileri için projelendirilen HexagonAcademy Kampüs ise sadece bir okul değil, aynı zamanda bir topluluk ve yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Eşsiz bir öğrenme ve yaşam deneyimi sunan Hexagon Academy Kampüs’te modern sınıflar, donanımlı laboratuvarlar, spor tesisleri ve atölyeler akademik başarının yanı sıra sosyal becerileride geliştirme fırsatı sunuyor.

Oğuzhan Şahinkaya: “Eğitim markalarımızın Seva Holding içindeki yeri ayrı”

Tarım sanayiinden endüstriye, eğitimden inşaata kadar farklı sektörlerde iştirakleri bulunan, güçlü ve dinamik bir gelişim gösteren Seva Holding’in, küresel ölçekteki yatırımlarıyla da hızlı bir büyüme gösterdiğini belirten Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya; “Eğitim markalarımızı da bu bakış açımızla dünya vizyonunda konumlandırıyoruz. Uluslararası standartlarda eşsiz ve benzersiz eğitim için planlanmış tüm projelerimiz tamamlanarak hizmete alınıyor. Eğitimin barınma noktasında bu kez yüksek öğrenim gören üniversiteli gençler ve okullarımızda yaz ve kış okulları için yurt dışından gelen öğrenciler için tasarladığımız yurt projemizi hizmete alacağız. Alışılagelmiş yurt modellerinin ötesinde çok seçenekli bir habitat oluşturuyoruz. Çalışma üniteleri, spor alanları, temizlik ve kişisel hijyen hizmetleriyle, restoran ve kafeleriyle 7/24 yaşayan bir yurt olacak” bilgilerini paylaştı.

Üniversite sınavı hazırlık sürecindeki gençlere özel; yaşayan okul: Hexagon Academy

Fen ve Anadolu Lisesi bölümlerinden oluşan Hexagon Academy’nin, üniversite hedefi yüksek öğrencilere özel çalışma alanları da farklı. Özellikle 12. sınıfta adeta bir kamp süreci gibi yönetilen YKS hazırlığı için yaşayan ders çalışma alanları, öğrencilerin tüm eğitim kaynaklarına sınırsız ulaşmasını sağlayan birimler, okuldan çıkmadan stres atabilmelerine imkân veren spor alanları, müzik stüdyoları, lezzet servis alanları da bulunuyor.