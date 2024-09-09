Şahinkaya Koleji’nde yaz tatilinin ardından öğrencilerin neşeli sesleriyle yeni eğitim-öğretim dönemine merhaba dedi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını karşıladığımız 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi Şahinkaya’da coşku ile karşılandı.

Uzun bir tatilin ardından kampüsüne kavuşan Şahinkayalılar, neşe dolu bir açılış töreni ile yeni döneme merhaba dedi. Balon tünelleri ile süslenen kampüse Nilüfer Bando’nun müzikleri eşliğinde adım atan öğrencilerimiz, kendileri için hazırlanan fotoğraf köşelerinde aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı ve Kampüs Müdürü Zeynep Şanlı, açılış konuşmasında yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanını dile getirdi. Zeynep Şanlı, öğrencilerine şu şekilde seslendi;

“Her gününüzü dolu dolu yaşamanızı, hedeflerinize odaklanmanızı ve öğrenmeye olan heyecanınızı kaybetmemenizi istiyorum. Şimdi, yeni bir başlangıca adım atarken, hep birlikte gülümseyelim, sevgiyle yaklaşalım ve bu yılı harika geçirelim. Hepinizi çok seviyorum.”

Törende 1. sınıf öğrencileri Şahinkaya’ya özel hazırlanan şarkıyı büyük bir heyecanla seslendirdi. Ayrıca 7. sınıflarından oluşan Just Dance Kulübü etkileyici bir dans gösterisi sundu. Eğlenceli zumba etkinliği sonrasında Zeynep Şanlı’nın geri sayım seremonisi ile öğrenciler balonlar ve konfetiler eşliğinde sınıflara geçerek yeni eğitim-öğretim dönemine merhaba dedi.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, Şahinkaya’nın başarı geleneğinden vazgeçmeyeceğini belirterek, “2024-2025 eğitim yılında da gerek akademik gerekse sanat, bilim, spor branşlarındaki başarılarıyla Şahinkayalılar ile gurur duyacağız. Herkese yepyeni başarılar yazacağımız bir eğitim-öğretim yılı diyorum” dedi.