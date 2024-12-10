İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet ekiplerinin son iki haftada sahte alkol üreticilerine karşı ülke genelinde "Çengel-9 ve Çengel-10" adı verilen operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda toplam 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirilirken, 324 şüpheli gözaltına alındı. Sahte alkol üretimi ve satışına karşı başlatılan operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerlikaya açıklamasında "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.