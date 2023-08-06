TÜGVA Yaz Okulları kapanış programına katılan Başkan Ekrem Yüce, Ağustos ayında birçok gösteriyi Açık Hava Etkinlikleri kapsamında düzenleyeceklerini açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TÜGVA Yaz Okulları kapanış programına katıldı.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa Başkan Yüce’nin yanı sıra TÜGVA Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci ve yaz okullarında eğitim alan 2 bin 500 öğrenci ve velileri katıldı. Yoğun bir katılıma sahne olan kapanış programı aynı zamanda Büyükşehir Yaz Etkinliklerinin açılışı oldu. Açılış etkinliğinde ‘Rafadan Tayfa’ isimli çocuk filmi gösterime sunuldu.

Programda söz alan Başkan Ekrem Yüce, “Yediden yetmişe birçok hemşerimizin sosyal aktivite alanı olan Millet Bahçesinde, ağustos ayında her haftasonu birçok etkinlik düzenliyoruz.Açık hava sahnemiz şenlikler, konserler, tiyatro oyunlarıyla dolup taşacak.Bugün Rafadan Tayfa ile başlayacak olan programlarımız; Neşeli Günler, 7. Koğuştaki Mucize, Gölge oyunu, Uçurtma Şenliği gibi sinema, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve gösterilerle devam edecek. 8 Ağustos Salı günü vefatının 40. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek’ı anma programında Müzisyen Yücel Arzen sahne alacak. Millet Bahçesi’nde ağustos ayı boyunca devam edecek olan Açık Hava Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

EĞLENEREK ÖĞRENME

Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler öğrenen olmayı, öğreten olmayı yeğliyoruz. Bu düşünceyle eğitim konusunda; SAMEK kurslarımız, SGM kurslarımız, Yaz Okullarımız olmak üzere birçok proje yürütüyor öncelikle gençlerimize ve çocuklarımıza bu anlamda hizmet veriyoruz. Yarınlarımızın kıymetlisi olan çocuklarımıza her zaman destek olan, eğlenerek öğrenmesini sağlayan ve bizleri kardeşlerimizle bir araya getiren Sakarya TÜGVA temsilcisi Murat Selim Deveci’ye teşekkürlerimi sunuyorum.Değerli çocuklarımızın çeşitli spor dallarında aktif olmalarını sağlayarak sağlıklı yaşama teşvik ettiğinizden dolayı size ve kıymetli öğretmenlerimize minnettarız” diye konuştu.