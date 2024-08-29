Sakarya Büyükşehir Belediyesi, başlattığı asfalt atağı kapsamında Arifiye kırsalındaki 7 mahalleye nefes olacak bir çalışmanın sonuna geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, başlattığı asfalt atağı kapsamında Arifiye kırsalına nefes olacak, bölge ulaşımına güç katacak bir hamle daha yaptı.

Arifye’nin Kışlaçay, Hacıköy, Çınardibi, Kumbaşı, Karaçomaklar, Semerciler ve Mollaköy mahallelerini şehir merkezine bağlayan 10 kilometrelik güzergâhta yoğun bir mesaiyle 15 bin ton sıcak asfalt serilerek yepyeni bir yüze kavuşturuldu.Daha geniş, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına dönüşen 10 kilometrelik grup yolu Arifiye’nin kırsalına ve merkezine ulaşım konusunda büyük bir kolaylık sağlayacak.

Mahalle olarak çok memnun kaldıklarını belirten Karaçomaklar Mahalle Muhtarı Zekeriya Öztürk, “Mahalle yollarımız önceden dar, yamalı ve bozuktu. Mahalle sakinlerimiz ve dışarıdan gelen vatandaşlar kötü bir yolculuk geçiriyordu. Büyükşehir Belediyemize bu durumları ulaştırmamızın hemen ardından ekipler mahallemizde gerekeni yaptı. Vatandaşlarım ve kendi adıma başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum” dedi.

“YOLUMUZ OTOBAN GİBİ OLDU”

Yeni grup yolu ile ulaşımda rahatlığı kavuştuklarını belirten Kumbaşı Mahalle Muhtarı Yaşar Karış ise, “Yapılan asfalt çalışması ile mahalle sakinlerimiz artık daha rahat ve konforlu bir ulaşıma sahip oldu. Yolumuz çok eskiydi şimdi ise daha geniş daha sağlam ve kaliteli. Mahallemize otoban gibi çok güzel bir yola kavuşturan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a ve ekiplerine mahallem adıma teşekkürlerime sunuyorum” ifadelerini kullandı.

YOLBAK ekipleri, üst yapısını baştan sona yenilediği grup yolunu kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sundu.