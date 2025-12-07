Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kütahya Belediyesini 70-63 mağlup etti.
Kütahya Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Sakarya temsilcisi; Aydın Şirin, Yavuz Koça, Melih Kurtay, Ömer Alp Engin ve Gökhan Aydın ilk 5’iyle başladı. Çekişmeli geçen maçın ilk çeyreğini 22-20, devresini ise 40-36 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üstünlüğünü koruyarak parkeden 70-63 galip ayrıldı.
Sakarya ekibinde 21’er sayı kaydeden Berke Baran Akçam ve Aydın Şirin, galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, namağlup liderliğini sürdürdü.