Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Söğüt ilçesinde bir yardımsever tarafından yapımı sürdürülen 8 sınıflık anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeye Söğüt İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım da eşlik etti. Serdal Şimşek, eğitime yapılan katkıların önemine değinerek, yardımseverin destekleri sayesinde inşaatın hızla ilerlediğini ve anaokulunun ilçe için önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Eğitime verdikleri katkılardan dolayı yardımseverimize teşekkür ediyor, ilimize hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.