Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde devam eden hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Alibey (Cunda) Adası'nda, Eski Yol Giriş Meydanı ile Ali Çetinkaya Meydanı arasında planlanan; kaldırım, çiçeklik, aydınlatma ve park düzenlemelerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, azami dikkat sarf ederek çevreyi rahatsız etmeden taş ve bordür döşemelerini gerçekleştiriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu düzenlemeyle bölgenin çehresini daha estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Ergin, hem araç trafiğine açık olan saatlerde daha düzenli ve akıcı şekilde ilerlemesini sağlamak hem de yaya ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Başkan Mesut Ergin, çalışmalar tamamlandığında Cunda'nın bu önemli giriş güzergâhının; daha düzenli, daha güvenli ve daha keyifli bir alana dönüşmüş olacağını sözlerine ekledi.