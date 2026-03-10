Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, emekleriyle bahçede çalışmalarına devam ediyor. Huzurevi sakinlerinden Hasan amca, badem aşılamak amacıyla köyüne giderek badem çubukları getirdi. 'Benden sonra yiyenler bana dua eder' diyerek üç badem ağacına aşılama yapan Hasan amcanın bu davranışı takdir topladı. Huzurevi sakinlerinden Emine teyze ise bahçede bulunan marullarla ilgilenerek toprağı havalandırdı. 'Bahçeyi biraz havalandırayım, dikilen marullar köklensin' diyerek bahçede çalışan Emine teyze, üretmenin ve toprağa dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevinde kalan büyüklerin üretkenliğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, 'Huzurevimizde kalan büyüklerimizin hayatın içinde aktif şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Bahçede yapılan bu çalışmalar hem onların üretmenin mutluluğunu yaşamalarına hem de sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarına katkı sağlıyor. Büyüklerimizin emeğiyle bahçemizin hayat bulması bizleri de mutlu ediyor' dedi.