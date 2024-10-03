Bu yıl Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol, yeni teknik ve oyuncu kadrosunu törenle tanıttı. Kulüp Başkanı Enes Zengin ve antrenörler, ağırlıklı olarak alt yapı ve öz kaynakla oluşturulan yeni takımda Sakarya’nın yetenekleriyle yola çıkacaklarını söyledi. Başkan Zengin Zengin, “Sakarya’mızın gençlerini ön planda tutarak bir kadro oluşturduk” derken Baş antrenör Önder Kaya, “Kendi öz kaynaklarımızdan yetenekler keşfedeceğiz” dedi.

2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, yeni teknik ve oyuncu kadrosunu düzenlenen imza töreniyle duyurdu. Törene Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, basketboldan sorumlu Başkan Yardımcısı Semih Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, sporcular ve basın mensupları katıldı. Başkan Zengin, altyapı öncelikli kurdukları kadroyla yükseliş gösterip şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceklerini ifade ederken, baş antrenör Önder Kaya ise öz kaynaklar ile Sakarya’nın yeteneklerini keşfedeceklerini belirtti.

“Basketbola ciddi bir eğilim var”

Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Öncelikle Sakarya’mızın gençleri, altyapıdaki kardeşlerimizi biraz daha ön planda tutarak bir kadro oluşturduk. Yarışmacı güzel bir takım olacağımıza inanıyorum. Şehrin basketbol sporuna ciddi bir eğilimi var. Biz eski günlere hatta o günlerden daha güzel günlere ilerlemek için adım adım yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Bu şehrin çocukları şans bulacak”

Geçtiğimiz yıl takım kaptanı olan bu yıl ise takımda genel menajerliği üstlenen Cihan Amasyalı ise, “Ben 8 yaşında burada başladım basketbola. 23 yıllık profesyonel bir geçmişim var. Şimdi burada genel menajerliği üstlendim. Burada bir sistem oluşturmak istiyoruz. Kadromuzun yarısı neredeyse Sakaryalı. Bu şehrin çocukları bu takımda şans bulacak. Genç yeteneklerimizi A takıma kazandıracağız. Basketbol sporu aslında şehirde bir kültür olarak var. Burada çok seviliyor basketbol. Bizde bu kültürün devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Öz kaynaklarımızdan sporcu yetiştireceğiz”

Uzun yıllar Sakarya’da basketbol antrenörlüğü yapan bu yıl ise baş antrenörlüğe getirilen Önder Kaya, “Mütevazi bir takım kurduk. 3 Sakaryalı ve daha önce Sakarya’da oynamış olan isimler kadromuzda var. Altyapıdan da isimler de kadroda olacak. A takımda şans bulamayan gençlerimizi ise Serdivan Belediyesi’nin EBL’de mücadele eden takımında şans vereceğiz. Orada gelişimlerini ilerletenleri A takıma dahil edeceğiz. Hedefimiz iyi başlayıp sezonu Play-Off potasında bitirmek. Öte yandan yarışmacı bir kulüp olacağız. Temelimizi sağlam atıp, tesisleşmeyle birlikte kendi öz kaynaklarımızı A takıma yükselebilecek genç yetenekleri yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu şehirde basketbol kültürü var”

Daha önce Sakarya Büyükşehir Basketbol ile şampiyonluklar, Avrupa maceraları yaşayan ve bu yıl takıma geri dönerek kaptanlığı üstlenen Mustafa Kırcalı, “Hem Süper Lig’de hem de TBL şampiyonluğu kadrosunda genç takım oyuncusu olarak yer aldığım Sakarya’ya, takım kaptanı olarak geri dönmek benim için ayrı bir onur. Sakarya’da geçmişte oluşturulan bir basketbol kültürü vardı. Biz bu kültürü tekrardan takımla birlikte güzel oynayarak Sakarya’ya hatırlatmak istiyoruz. Sakaryalı basketbol severleri gerçekten özledim. Her kulüpte olmayan bir taraftarımız var. Hepsini tekrardan bizlerin yanında olmaya davet ediyoruz. Onların desteğiyle daha güzel günlere ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Taraftarın güçlü desteği var”

Takıma bu yıl yeni katılan isimlerden biri olan Serhad Çorumlular, “Camiamıza hayırlı olsun. Sakarya’yı tercih etmemdeki en büyük etken taraftar desteğinin olması. Geçen yıllarda rakip olarak geldiğimde o güçlü desteklerini yakından görmüştüm. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Kadromuz iyi. Tecrübeli isimlerin yanı sıra altyapıdan da gelecek vaat eden gençler var. Hedefimiz adım adım üst sıralara ilerlemek olacak” dedi.

İlk maç 24-25 Ekim’de

2024-2025 sezonu Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda yarışacak Büyükşehir Basket, Beylikdüzü, Teşvikiye, Bornova Belediye, Konya Gelişim, Etimesgut Belediye, İBB Spor, Eskişehir Birey Koleji ve Has Halı Gemlik takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Büyükşehir Basket, grubun ilk maçında 24-25 Ekim’de Teşvikiye ile deplasmanda karşılaşacak. Normal sezon karşılaşmaları 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde tamamlanacak ve grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar Play-Off oynamaya hak kazanacak. Grupta 3-4-5 ve 6’ncı sırada bitirenler ise Play-Off için ön eleme oynayacaklar.