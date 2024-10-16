Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Basketbol Takımı’nın yöneticileri, teknik ekibi ve sporcuları bir araya gelerek yeni sezon öncesi ‘birlik mesajı’ verdi. Kulüp Başkanı Enes Zengin, “Bizler sizlere inanıyoruz. Arkanızdayız. Sizlerin enerjisi ve coşkusuyla şehirdeki basketbol kültürünün küllerinden doğacağına inanıyoruz” dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ise Türk basketboluna başarılı sporcular kazandırmak istediklerini söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Türkiye Basketbol 2.Ligi B grubunda mücadele edecek Büyükşehir Basketbol, yeni sezon çalışmalarına kısa bir zaman önce başlamıştı.

Ligin ilk haftasında Teşvikiye ile 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Basketbol, sezon öncesi yöneticileri, sporcuları ve teknik heyetiyle birlikte Ormanpark’ta yemekte buluştu.

Buluşmada Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Basketboldan Sorumlu Başkan Yardımcısı Semih Çiftçi, Genel Menajer Cihan Amasyalı, Başantrenör Önder Kaya, yöneticiler, teknik ekip ve sporcular yer aldı.

BASKETBOL KÜLTÜRÜ YENİDEN DOĞACAK

Kulüp Başkanı Enes Zengin, buluşmada genç, hırslı ve potansiyeli yüksek oyuncularına güvenin tam olduğunu ve kazanılacak başarılarla Sakarya’da basketbol kültürünün küllerinden doğacağını söyledi.

“SİZE İNANIYORUZ, ARKANIZDAYIZ”

Zengin, “Yeni, genç ve iddialı bir takım oluşturduk. Aranızda bu ligi bilen, daha önce oynamış ve potansiyeli yüksek sporcu kardeşlerimiz var. Bizler sizlere inanıyoruz. Arkanızdayız. Sizlerin enerjisi ve coşkusuyla şehirdeki basketbol kültürünü küllerinden doğacağına inanıyoruz. İnşallah sakatlıksız, problemsiz güzel bir sezon geçiririz” dedi.

BASKETBOL RUHU CANLANACAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ise öncelikli amacın Türk basketboluna başarılı sporcular kazandırarak şehirdeki ruhu canlandırmak olduğunu ifade etti.

Bayraktar şöyle dedi: “İnşallah sakatlıklardan uzak güzel bir sezon geçiririz. Tecrübeli sporcularla harmanlanmış genç bir takımımız var. İnşallah sizler heyecan ve coşkuyla maçlarını oynayarak salonları tekrardan dolduracaksınız. Bu şehir yeniden sizlerle birlikte basketbol ruhunu canlandıracak. Bizimde tek isteğimiz arzumuz bu. Hem sizlerin gelişimini sağlayarak, Türk basketboluna başarılı sporcular kazandırmak hem de şehrimizde basketbol ruhunu, kültürünü canlı tutmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.