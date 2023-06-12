Sakarya Büyükşehir Meclisi 12 Haziran Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 73 maddelik gündem oylanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Olağan Meclis Toplantısı, 12 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda 73 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

Toplantıda; Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi arasında Sakarya’da tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması ve üretim modellerinin geliştirilmesi projesine dair protokolün imzalanması için Başkan Ekrem Yüce’ye yetki verilecek. Meclis üyelerinin vereceği yetkinin ardından imzalanacak protokol ile Büyükşehir bu alanda yaptığı çalışmaları daha da ileri bir boyuta taşıyacak.