Alışveriş için markete giden yaşlı kadın, sevdiği müziği duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi.Çalışanın gözleri önünde ceketini çıkarıp bir genç gibi bale yapmaya başlayan yaşlı kadın, ayaklarını yere paralel açarak şovunu bitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete yaşlı kadın alışveriş yapmak için girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan yaşlı kadın, radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti. Bir anda oynayarak ilerlemeye başlayan ve ardından elindeki çantayı yere bırakıp ceketini çıkaran yaşlı kadın, alanı adete sahneye çevirdi. O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.

"İlgi çekiciydi"

Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, "Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında 'Ben sanatçıyım, ben dansçıyım' diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi" dedi.



"Çok şaşırdık"

Yaşlı kadını oynadığı esnada gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, "Ben reyon arasında geçerken bir teyze geldi. Bana dedi ki 'Ben dansçıyım, oyuncuyum' diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık" diye konuştu.

Haber merkezi