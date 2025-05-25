Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy’de 1921 yılında Rum çeteleri tarafından kurşuna dizilerek şehit edilen 63 vatandaş düzenlenen törenle anıldı.

Akköy Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, sonrasında Protokol üyeleri şehitliğe karanfiller bıraktı. Daha sonra ise törende konuşma yapan Akköy İlkokulu Müdürü Yavuz Sezer, "Tarihi kaynak, belge ve o dönemi yaşamış kişilerin aktardığı bilgilere göre, Kurtuluş Savaşı sırasında 21 Nisan 1921 yılında başlayan mezalimin 20-25 mayıs tarihleri arasında büyük bir katliama dönüştüğü o günleri unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Araştırmacı Muhsin Sevecan ise katliamda yaşananları belgeleriyle anlattı.

Program Kuran-ı Kerim, ilahi ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Mehter Takımı konserinin de verildiği törene Termal Kaymakamı Faruk Doğru, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve vatandaşlar katıldı.