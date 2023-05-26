Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin önemli giriş çıkışlarından biri olan Beşköprü Caddesi’nin 500 metrelik kısmında zamanla deforme olmuş, bölünmüş duble yolu aşınma asfaltı ile yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından planlama dâhilinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Şehre kazandırılan yeni arterler, caddeler, köprülerin yanı sıra zamanla deforme olmuş, seyahat konforunu olumsuz etkileyen yollar yeni yüzlerine kavuşturuluyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler gündüz gece, hafta içi hafta sonu, fark etmeden deforme olmuş yolları planlanan program dahilinde yeni yüzlerine kavuşturuyor. Ekipler son olarak Beşköprü Caddesinin 500 metrelik bölünmüş yolunu bin 500 ton asfalt ile yeniliyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Şehrimizin önemli araç giriş çıkışının ve yoğunluğunun yüksek olduğu Beşköprü Caddesi’ni yeniliyoruz. Bu kapsamda 500 metrelik duble yolu programa alıp çalışmalarımızı başlattık. Bin 500 ton asfalt kullanarak yolumuzu konforlu hale getireceğiz. Hemşerilerimize hayırlı olsun” denildi.