Sakarya Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelli Taekwondo sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Ankara’da gerçekleştirilen Milli Takım seçmelerine katıldı. +87 kilogramda mücadele veren temsilcimiz, organizasyonda ikinci olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelli Taekwondo sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, önemli bir başarıya daha imza attı. 12 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen Milli Takım seçmelerine katılan Sağdıç, sergilediği performansla ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı. Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren temsilcimiz, Ekim ayında Yunanistan‘da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak.