Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında başlattığı ulaşım yenileme projesi çerçevesinde Arifiye’de büyük bir atağı başlattı. Arifye’nin 7 mahallesini merkeze bağlayan 10 kilometrelik güzergahta işlem başladı. 15 bin ton asfaltın serimi tamamlandığında binlerce sürücü konforlu ve güvenli ulaşımla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında asfalt atağı gerçekleştiriyor. 16 ilçe ve şehir merkezinin yanı sıra çalışmalar kırsal bölgede de yoğun şekilde sürüyor. Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri son olarak Arifiye’de 7 mahalleyi merkeze bağlayan güzergahta çalışmalara başladı. Arifye’nin Kışlaçay, Hacıköy, Çınardibi, Kumbaşı, Karaçomaklar, Semerciler ve Mollaköy Mahallelerini merkeze bağlayan 10 kilometrelik güzergahta yoğun bir mesai harcanıyor. Toplam 15 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenecek güzergahta işlem bittiğinde bölge halkına güvenli ve konforlu ulaşımla buluşacak. Çalışmalar kısa sürede tamamlandığında Arifiye’de 7 mahalle, kendilerine uzun yıllar hizmet edecek bir ulaşım altyapısına kavuşacak.