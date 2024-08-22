Türkiye, Avrupa ve Uzakdoğu’da 800.000 m²’den fazla kiralanabilir alana sahip ticari gayrimenkul projelerinin kiralama ve yönetimini üstlenen sektörün öncü yatırımcısı Fiba Commercial Properties, başarılarıyla öne çıkmaya ve ödüller kazanmaya devam ediyor. İnegöl AVM ve Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi projeleriyle Fiba CP, dünya perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards 2024’de finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünya perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards 2024’e Fiba CP damgasını vurdu. Fiba CP’nin yatırımcısı olduğu ve yönetimini üstlendiği İnegöl AVM, RLI Uluslararası Alışveriş Merkezi Yenileme kategorisinde finale kalarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı zamanda, Fiba CP’nin kiralama ve yönetim faaliyetlerini üstlendiği Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi de RLI Uluslararası En Çok Beklenen Açılış, RLI Uluslararası Alışveriş Merkezi Yeni Yapı ve RLI Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu kategorilerinde finale kalarak uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı elde etti.

10 farklı ülkeden 75’e yakın projenin değerlendirildiği bu prestijli yarışmada, İnegöl AVM ve Downtown Bursa, finale kalarak uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti. Dünya çapında tanınmış mimarların projeleriyle yarışarak yenileme kategorisinde finale kalan İnegöl AVM, bu başarısıyla global arenada fark yarattığını bir kez daha kanıtladı. Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan İnegöl AVM, sunduğu yenilikçi alışveriş deneyimi, aile dostu etkinlikler, sürdürülebilir mimari tasarımlar ve zengin sosyal imkanlarla sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte de büyük ses getirmeye devam ediyor.

İnegöl AVM ve Downtown Bursa’nın Global RLI Awards 2024’de finale kalmasından dolayı oldukça gururlu olduklarına dikkat çeken Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “AVM’lerimizin finale kalması, ekibimizin vizyoner yaklaşımının ve sürekli yenilikçi adımlar atma hedefimizin bir yansımasıdır. Fiba CP olarak, alışveriş merkezlerimizi sadece birer ticaret noktası olarak değil, aynı zamanda insanların sosyalleştiği, eğlendiği ve kendilerini iyi hissettiği alanlar olarak görüyoruz. İnegöl AVM’nin renovasyon sürecini, küresel zorluklara rağmen başarıyla tamamladık ve bu proje, mimari, iş geliştirme ve sosyal açıdan örnek teşkil ediyor. Hem Avrupa’da hem de Amerika’da birçok ödül kazanan bu proje, Fiba CP olarak renovasyon konusundaki güçlü kasımızı uluslararası platformlarda kanıtladığımızın bir göstergesi” dedi.