Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ilçesinde sona yaklaştığı proje çerçevesinde İstiklal Mahallesi sakinlerine hizmet edecek 500 metrelik yeni kanalizasyon hattı kazandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli İstiklal Mahallesi’ne kazandıracağı 500 metrelik yeni kanalizasyon hattı çalışmalarında sona geldi. Sakarya’nın doğasını korumak ve atık suları en güvenli şekilde atık su arıtma tesislerine taşımak için imalatı devam eden hat ile bölgenin atık suları en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edilecek. Sona gelinen çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve yeni hattın bölgeye sorunsuz şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Yeni hat ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Sakarya’nın eşsiz doğasını koruyacak altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni hayata geçirilen projelerimiz ile birlikte güçlü altyapı ağımızı her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. Özellikle yeni imara açılan bölgelerin fazlalığı ve nüfus artışı göz önünde bulundurularak İstiklal Mahallesi’nde başlattığımız çalışmalar ile bölgenin atık suları uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacağız. Sona gelinen projeyi en kısa sürede tamamlayacağız” ifadeleri kullanıldı.