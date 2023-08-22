Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ada Hayat Projesi çerçevesinde şehir merkezindeki Bankalar Caddesi’nin 24 Ağustos Perşembe gününden itibaren araç trafiğine kapanacağını duyurdu.

Şehrin kalbi olarak nitelendirilen Adapazarı ilçesinde başlatılan Ada Hayat Projesi çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde şehir merkezindeki Bankalar Caddesi’nin 24 Ağustos Perşembe gününden itibaren araç trafiğine kapanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şehrin merkezinde başlatılan Ada Hayat Projesi çerçevesinde, Orhan Camii mevkiinden geçen Bankalar Caddesi 24 Ağustos itibarıyla, çalışmalar sebebiyle trafiğe kapatılacaktır. Bölgeyi kullanan toplu taşıma araçları için yeni güzergahlar belirlenmiştir. Buna göre Bankalar Caddesini kullanan Taksi Dolmuşlar 23 Ağustos Çarşamba gününden itibaren Ankara Caddesi - Soğan Pazarı Caddesi - Kökçü Sokak - Karaağaç Bulvarı - Bankalar Caddesi- Dr. Kamil Sokak - Dr. Nuri Bayar Caddesi - Şal Sokak- 198. Sokak ve Dr. Kamil Sokak’tan mevcut güzergâhlarına devam edeceklerdir. Ayrıca Serdivan’a çalışmakta olan minibüsler ise Şal Sokak’ta bulunan son peronlardan kalkış yaparak 198. Sokak ve Dr. Kâmil Sokak üzerinden eski güzergâhlarına devam edeceklerdir” denildi.