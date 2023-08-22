Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, görevi Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den törenle devraldı.

Bünyesinde 11 tıp fakültesi bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) Üsküdar’daki rektörlük binasının 15 Temmuz Konferans Salonu’nda, devir teslim töreni öncesi senato toplantısı yapıldı. Toplantıda, hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan fakültelerin dekanları, 2023-2024 akademik takvime ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Devir teslim töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, SBÜ’nün her ne kadar 8 yıllık olsa da geçmişinin 1903’te kurulan Mektebi Tıbbiye’ye dayandığını söyledi. Cumhuriyetin 100. yılında olunduğunu hatırlan Yıldırım, "Türk dünyasının yüzyılıdır, bunun ayak seslerini işitiyoruz." dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğunu anımsatan Yıldırım, "Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bünyesine alınması ve vesayete kapı aralayan yapıların ıslah edilmesi, yeniden yapılandırma süreci hızlı bir şekilde yapılmış ve bugün kurumların kendi alanlarında, kendi konularıyla sınırlı olarak ülke için millet için çalışmasının şartları oluşturulmuştur. Bundan böyle vesayet heveslileri hiçbir şekilde bu ülkede başarılı olamaz. Tabii çılgınlık yapmak isteyenler olabilir. Ama bunun da bedeli çok ağır olur. Onun için herkes aklını başına toplamalı ve millet iradesine teslim olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

“Göz yaşlarını tutamadı”

SBÜ’de Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den rektörlük görevini teslim alan Prof. Dr. Kemalettin Aydın da kendisini buna layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu. Üniversitenin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın destekleriyle kurulduğunu aktaran Aydın, Türkiye’nin sınırları içerisinde değil dünya mazlum coğrafyasında herkese ulaşılmasını şart koşan bir hikaye yazıldığını söyledi. Aydın, "ağabeyim" diye hitap ettiği Erdöl’ün zor günlerinde kendisini yalnız bırakmadığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Başarı varsa hep birlikte başardık"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisine bu görevi verdiği için müteşekkir olduğunu belirterek, "Ne yaptıysam hep birlikte yaptık. Başarı varsa hep birlikte başardık. Bu başarıda elbette ki en büyük emek öğretim üyelerimizin, akademik kadromuzun ve idari kadrodaki bütün herkesin. Gülhane’mizin çevresi tamamen değişti." dedi.

Konuşmaların ardından Prof Dr. Cevdet Erdöl, görevi Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a devretti. Aydın, Erdöl ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a yağlı boya tablo hediye etti.