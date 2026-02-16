Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, hafta sonu ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) devam eden fuara aileler ve çocuklar ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren hareketliliğin yaşandığı fuar alanında, çocuklar farklı yayınevlerine ait stantları dolaşarak kitapları inceleme fırsatı buldu. 20 binden fazla yayının yer aldığı fuarda, çocuk edebiyatı yazarları da imza etkinlikleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya geldi. Etkileşimli etkinliklerin de yer aldığı programda, çocukların kitapla olan bağının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kentin kültür ve eğitim hayatına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Sakarya Çocuk Edebiyatı Fuarı, 17 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.