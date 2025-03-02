SAKARYA (İGFA) - Öğretmenlerin mesleki gelişiminin, bilimsel projelerin desteklenmesinin ve eğitimde yenilikçi çalışmaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği işbirliği belgeleri, Rektör Prof. Dr. Hamza Al ve İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş tarafından imzalandı. Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif yönden erken yaşta belli bir ahlaki disiplinle yetişen öğrencilerin üniversite yıllarında da aynı çizgide devam etmesini sağlamayı hedefleyen projelerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için eğitimin tüm bileşenlerinin koordineli çalışmasının ehemmiyetinin vurgulandığı toplantı, iş birliğinin artarak devam edeceği mesajıyla sona erdi.

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

İşbirliği imza töreninde Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi olarak şehirdeki eğitim kalitesini yükseltmek için her zaman eğitimin tüm kademelerindeki süreçlerine destek olmaya hazır olduklarını, başarıya ulaşmanın eğitim camiasının birlikte hareket etmesiyle sağlanabileceğini ifade etti. Yeni nesille empati kurmanın önemini vurgulayan Al, eğitimde dijital dönüşümün takipçisi olunması gerektiğinin altını çizdi.

MİLLİ̂ EĞİTİM İLE ÜNİVERSİTENİN İŞ BİRLİĞİ EĞİTİME GÜÇ KATIYOR

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” nin öğrencilere akademik başarılar kazandırmanın yanı sıra kişisel, sosyal, kültürel yaşamlarında da en iyiye ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Bakırtaş; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin üniversiteli gençlerle ve akademisyenlerle etkileşim içerisinde olmasının eğitimin tüm bileşenleri adına olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Bakırtaş, İl Millî Eğitim ve Sakarya Üniversitesi’nin iş birliğinin eğitime güç kattığını belirtti.