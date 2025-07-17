Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Yassıgeçit Mahallesi’nin ulaşım hattını Karasu Belediyesi ortak çalışmasıyla sil baştan yeniledi.SAKARYA (İGFA) - İlçe merkezine ve karayoluna ulaşım için önemli bir güzergâh olan 3 kilometrelik hat, 3 bin son sıcak asfaltla yeni yüzüne kavuştu. Mahalle muhtarı Osman Dayan, “Bu çalışma, özellikle fındık sezonunun da yakın olması dolayısıyla tarımsal faaliyetlerimize olumlu katkı sunacak.” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

3 BİN TON SICAK ASFALT

Şehre yeni güzergâhlar ve yenilenmiş caddeler kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin son işlemi ise Yassıgeçit Mahallesi’nde gerçekleştirildi ve ulaşım hattı sil baştan yenilendi.

Karasu Belediyesi ile birlikte planlanan çalışma kapsamında 3 bin ton sıcak asfalt desteği sağlandı. Hummalı çalışma sonunda ulaşım hattı yeni yüzüne kavuştu.

YASSIGEÇİT’E YENİ YÜZ

Mahalle halkının uzun süredir beklediği çalışmayı memnuniyetle karşılayan Yassıgeçit Muhtarı Osman Dayan, “Mahallemizin iç yollarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Fındık sezonu öncesi yapılan çalışmalar mahallemiz yeni yüzüne kavuştu. Tarımsal faaliyetlerimize olumlu katkı sunacak çalışmalar için Büyükşehir ve ilçe belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

‘BU ŞEHİR HEPİMİZİN’

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nde yapılan açıklamada, “Şehrimizin ulaşımını güçlendirmek için durmadan çalışıyor, başladığımız projeleri nihayete erdiriyoruz. Bu kapsamda 3 bin ton sıcak asfalt desteği sağladığımız Yassıgeçit Mahallesi’ni yeni yüzüne kavuşturduk. ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza deva edeceğiz” denildi.

Yürütülen çalışmayla ilçe merkezine ulaşım ve karayoluna bağlantı konusunda önemli bir güzergâh daha güvenli, konforlu ulaşıma kavuştu.