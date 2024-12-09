Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, keyifli programlarla devam edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 10 Aralık Salı günü “Raşomon” isimli film, Ofis Sanat Sanat Merkezi’nde (OSM) saat 19.00’da ücretsiz gösterime giriyor. Arş. Gör. Dr. Muzaffer Musab Yılmaz, filmden sonra sanatseverlerle keyifli bir söyleşi yapacak.

Ücretsiz film gösterimi 10 Aralık Salı günü (yarın) sanatseverler için keyifli bir film gösterimi ve söyleşisi düzenlenecek. Saat 19.00’da RyunosukeAkutagava'nın 1915 tarihinde yazdığı “Rashomon” ve “Korulukta” adlı iki kısa hikâyeden uyarlanan “Rashomon” drama filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

Film sonrası söyleşi

Film gösterimi sonrası Arş. Gör. Dr. Muzaffer Musab Yılmaz, sinemaseverlerle film hakkında söyleşi gerçekleştirecek.

“Sanatın her alanında…”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Kültür ve sanat dostlarını bir araya getireceğimiz aralık takvimimiz devam ediyor. Sanatın her alanında, en özel isimleri Sakaryalılarla buluşturacağız. Programlarımızı ve detayları www.sakarya.bel.tr adresinden takip edebilirsiniz” denildi.