SAKARYA (İHA) – Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte Sakarya sahillerinde cankurtaranların hayat nöbeti başladı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet veren ekipler, karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimleri aldıktan sonra göreve başladı. Sakarya sahillerinde 45 kulede 72 cankurtaran 30 Eylül’e kadar hizmet verecek.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, cankurtaranların test ve eğitimlerden sonra göreve başladığını söyledi. Teknik ekip olarak daha donanımlı hale gelindiğini dile getiren Karaca, "Karasu, Kocaali ve Kaynarca olmak üzere üç bölgeye bakıyoruz. Kaynarca’da 2 kule, 2 cankurtaran; Karasu’da 29 kule, 46 cankurtaran ve Kocaali’de 14 kule, 23 personel ile görev yapacağız. 4 jetski, 1 ATV ve 1 tane de 4x4 aracımız mevcut" diye konuştu.

“Bayram yoğunluğuna hazırız”

Karaca, bu yıl ki turist sayısının Kurban Bayramı ile birlikte artmasının beklendiğini belirterek, "Önümüz bayram olduğu için tedbirlerimizi arttırdık. Personel sayımızı bu yıl yükselttik. Geçen yaz sezonunda mesai saatleri içinde kayıp vermedik. Bu kadroyla 3 ilçeye hakim olarak sezonu kayıpsız tamamlayacağız ve Sakarya sahilini güvenli sahil olarak adlandırmak istiyoruz. Tatilcilerin, cankurtaranların uyarılarına uymalarını bekliyoruz. Sakarya sahilinde RİP akıntıya dikkat etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Her zaman cankurtaranları olduğu yerde denize giriyorum”

Karasu’da tatilini yapan Nezaket Kesim, “10 senedir Karasu’da oturuyorum. Her zaman cankurtaranların olduğu yerde denize giriyorum. Çocuklarımızla kendimizi güvende hissediyoruz” derken tatilci Recep Altay, “Karasu’da denize girmek için cankurtaranların olduğu bölgeyi tercih etmek daha mantıklı ve güvenli. Denize gelenlere de cankurtaran olan bölgede denize girmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.