SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, erişilebilir ve kapsayıcı bir toplumun inşası çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Sosyal Gelişim Merkezi’nde İşaret Dili Kursu başladı.

Eğitmen Havva Menteşe tarafından verilen kursta, katılımcılara temel düzeyde işaret dili bilgisi kazandırılması hedefleniyor.

Eğitim süresince işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurma becerileri geliştirilirken, aynı zamanda empati ve toplumsal duyarlılık da teşvik ediliyor.

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarını artırmak ve kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak adına önemli bir adım olan bu kurs, belirli periyotlarla devam edecek.

Büyükşehir, bu kursla birlikte toplumda engelli vatandaşlara yönelik farkındalığı güçlendirip onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Eğitimler tamamen ücretsiz veriliyor, dersler ise düzenli aralıklarla yapılıyor.