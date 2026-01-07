Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projenin birinci etabında, Yeni Cami, Kol, Kadir Hoca sokakları ile Bulvar arasında kalan bölgedeki hak sahipleriyle süreç yürütülüyor. Yaklaşık 750 hak sahibiyle yapılan mükerrer görüşmelerle birlikte toplamda bin 200 birebir görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, bu görüşmeler neticesinde bağımsız bölümlerin yüzde 65'i için muvafakatname imzalandığı bildirildi. Kentsel dönüşüm mevzuatına göre riskli alan ilanı için gerekli olan yüzde 50+1 uzlaşma eşiğinin böylece geride bırakıldığı kaydedildi.

Projenin ilerleyişine dair bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşümde 2026 yılının somut adımların atılacağı bir dönem olacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi, Tığcılar bölgesindeki 2. ve 3. etaplara yönelik saha çalışmalarını da bitirdi. Bu etaplar kapsamında bin 726 hak sahibi, 196 bina ve bin 702 bağımsız bölümün tespit edildiği açıklandı. Söz konusu alanlar için mimari projeler, dağıtım modelleri ve planlama süreçlerinin tamamlandığı, sürecin bakanlık iş birliğiyle devam edeceği belirtildi.