SAÜ üst yönetim toplantısı, Rektör Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Birçok önemli konunun ele alındığı toplantının ana gündem maddelerinden biri, bilimin toplumla buluşturulması amacıyla Bilim İletişim Ofisi kurulması oldu. Toplantıda, bilimsel çalışmaların topluma daha etkin şekilde aktarılması ve üniversite-toplum iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Bu çerçevede, Bilim İletişim Ofisinin, akademik çalışmaların kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

Üst yönetim toplantısında ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerarası izleme ve değerlendirme raporu ele alındı ve Sakarya Üniversitesi’nin performansı değerlendirildi. Proje Tabanlı Eğitim sisteminin daha geniş bir alana yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. İş dünyasının mezunlardan beklentileri doğrultusunda ders içeriklerinin güncellenmesi adına Fakülte Danışma Kurulları ile toplantılar yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, alınan kararların önemine vurgu yaparak, "Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini toplumla daha güçlü şekilde paylaşmak için Bilim İletişim Ofisi’ni hayata geçireceğiz. Bilim, yalnızca akademik çevrelerde tartışılan bir olgu olarak kalmamalı; aksine, toplumun her kesimiyle etkileşim halinde olmalıdır. Eğer bilimsel çalışmalar toplum tarafından anlaşılmaz ve erişilemez kalırsa, bu bilgiler pratik hayata aktarılmaz ve gerçek anlamda bir dönüşüm sağlanamaz. İşte tam da bu nedenle, üniversite olarak bilim iletişimini güçlendirmek, bilgiyi sadece üretmekle kalmayıp onu yaygınlaştırmak da en büyük sorumluluklarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesinin, YÖK raporlarındaki yerini ilk on hedefine taşımak için yeni adımlar atmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Al, "Performansımızı sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer akademik başarılarımızı belirli standartların ötesine geçirme konusunda yeni adımlar atmalı ve hem ulusal hem de uluslararası rekabet gücümüzü artırmalıyız. Bu yüzden üniversitemizin güçlü ve gelişime açık yönlerini analiz ederek, stratejik planlamalar yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Proje Tabanlı Eğitim sistemini tüm birimlere yayılması için de düzenlemeler yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Al, "Proje Tabanlı Eğitim sistemini tüm birimlerimize yayarak öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökmesi konusunda artırıcı stratejiler geliştiriyoruz. Bu çalışmaları yapan birimlerimiz, henüz başlangıç aşamasındaki birimlerimizle bilgi paylaşımlarını artıracak. Teorik bilgi ne kadar güçlü olursa olsun, pratikle desteklenmediği sürece rekabet ve iş dünyasında karşılık bulamayabilir. Bu nedenle öğrencilerimizin sektöre daha donanımlı bireyler olarak adım atmaları için proje temelli öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

Danışma Kurulları ile yapılan toplantıların sıklaştırılması konusunda da konuşan Prof. Dr. Al, "İş dünyasının beklentileri doğrultusunda eğitim programlarımızı sürekli güncellemeye devam ediyoruz. Mezunlarımızın istihdam oranları noktasında ortalamanın üzerindeyiz. İlk iş bulma oranlarımız yüksek. Daha da artırmak için sektör temsilcileriyle daha fazla bir araya gelmeli ve onların geri bildirimleri doğrultusunda ders içeriklerimizi güncellemeliyiz. İşverenlerin taleplerine uygun yetkinlikler kazandırdığımızda, mezunlarımızın kariyer yollarını güçlendirmiş oluruz. Kısacası, Sakarya Üniversitesi olarak bilimi toplumla buluşturan, öğrencilere en iyi eğitimi sunan ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atan bir üniversite olma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.