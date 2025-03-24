Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda iç ve dış paydaş katıldı. Hamza Al, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı olmak üzere birbiriyle ilişkili üç temel fonksiyonu bulunduğunu, Sakarya Üniversitesinin idari ve akademik faaliyetlerinde toplumsal katkı üretimine stratejik bir bakışla yaklaştığını ifade etti. Sakarya Üniversitesinin yürüttüğü akademik projelerle, gönüllülük ve toplumsal sorumluluk dersleriyle, dış paydaşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleriyle, öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleştirilen toplumsal duyarlılık projeleriyle yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunların çözümüne yönelik sorumluluk aldığını belirten Prof. Dr. Al, toplumsal katkının yönetiminde dış paydaşların katılımı, geliştirilen iş birliği ve ortaklıkların çok önemli olduğunu vurgulayarak tüm paydaşlara katkı ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Rektör Yrd. Prof. Dr. Özer Köseoğlu tarafından Sakarya Üniversitesi 2024 yılı toplumsal katkı süreçleri, yıllık faaliyet raporu ve 2025 yılı toplumsal katkı hedeflerine dair bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından dış paydaşların katılımıyla Sakarya Üniversitesinin 2024 yılı toplumsal katkı süreçleri değerlendirildi, görüş ve öneriler dile getirildi, iyileştirme önerileri alındı. Toplantıda ayrıca 2025 yılı hedeflerine yönelik paydaşların katkıları alındı. Toplantıda yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, proje fikirlerinin hayata geçirilmesi ve ortak faaliyetler yürütülmesi konularında uzlaşı sağlandı.