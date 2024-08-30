30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü çerçevesinde Sakaryalılar tek yürek olarak Türk bayraklı fener alayına katıldı.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda büyük bir coşkuyla Sakarya protokolü ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yıl da yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Bando takımı eşliğinde açılan Türk bayrağı ve Atatürk bayrağını tutan yüzlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan yürümeye başladı. Çark Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş, Millet Bahçesi’nde son buldu. Burada meydanda toplanan vatandaşlara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partilerin milletvekilleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.