Kuzey Marmara Otoyolu Sakaya mevkiinde yaşanan ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi otobüsünün, Giresun’daki bir cenazeden döndüğü ortaya çıktı. Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabahın ilk ışıklarında yaşanan kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi’ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun’un Görele ilçesi Yeşildere köyüne döndüğü öğrenildi. Defin işleminin ardından İstanbul’a dönüşe geçen otobüs, Sakarya Kuzey Marmara otoyolunda yoğun sis nedeniyle önündeki kazayı görünce sağ şeritte beklemeye başladı. İddiaya göre o sırada arkadan gelen diğer yolcu otobüsü, cenazeye katılan vatandaşları taşıyan otobüse çarparak sürükledi. Kazada cenazeden dönen vatandaşları taşıyan otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti.