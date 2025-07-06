Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Yılı kapsamında düzenlediği ‘Aileler Bisikletle Buluşuyor’ adlı bisiklet turunda, aileler ve çocukları birlikte pedal çevirerek hem spor yaptı hem de birlikte kaliteli zaman geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücünü kullanarak aile yapısını sağlamlaştıran anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ailelerin birlikte vakit geçirmesini, doğayla buluşmasını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını amacıyla düzenlenen ‘Aileler Bisikletle Buluşuyor’ adlı bisiklet turu, Aziz Duran Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında 20 aile, güneşli bir günde parkur boyunca pedal çevirerek hem spor yaptı hem de birlikte kaliteli zaman geçirdi. Bisikletin şehir kültüründeki yerini artırmayı hedeflerken bu etkinlik aynı zamanda aile bağlarını da kuvvetlendirerek sosyal yaşama önemli bir katkı sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar etkinliğe katılarak ailelere destek verdi.

Program sonunda ise Çarkı-Dem Kafe’de düzenlenen kahvaltı ile aileler bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu. Samimi bir atmosferde geçen buluşma, farklı aileler arasında da yeni dostlukların temelini attı. Büyükşehir Belediyesi minik katılımcıları unutmayarak, bisiklet yeleği, kask, çocuk spor çantası, suluk ve satranç takımı gibi hediyelerle hem sevindirildiler hem de spora teşvik edildiler.