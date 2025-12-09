Su bilincinin erken yaşta kazandırılması çalışmaları kapsamında Serdivan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi. "Su Müfettişi" başlığıyla gerçekleştirilen programda öğrencilere, suyun önemi ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri, görsel materyaller ve animasyonlar eşliğinde anlatıldı. Sürdürülebilir su yönetimi kültürü oluşturmak amacıyla okullardaki eğitim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.